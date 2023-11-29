Франція та Україна близькі до укладання угоди про гарантії безпеки

Влада Франції близька до погодження та укладання з Україною двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки для нашої держави. Домовленості можуть бути укладені на початку наступного року, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр, передає Sky News.

Як заявила сьогодні, 29 листопада, прес-секретарка французького міністерства, вона сподівається, що така двостороння угода про гарантії безпеки для України буде завершена на початку 2024 року.

Угода покликана визначити, як надходитиме підтримка з Франції до України у вигляді гуманітарної, військової та фінансової допомоги.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, українські офіційні особи неодноразово наголошували, що нашій країні необхідні гарантії безпеки. Вони дозволять не допустити повторного вторгнення Росії після того, як завершиться війна, але Україна ще не буде членом НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" підписали декларацію з гарантій безпеки для України. До неї вже долучилися десятки країн.

Переговори із Францією

Перший раунд переговорів між українськими чиновниками та представниками Франції про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки було проведено 19 жовтня.

Тоді сторони погодили план подальших двосторонніх переговорів та порядок координації щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Додамо, що вчора, 28 листопада, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що місія ЄС надасть у Києві пропозиції щодо зобов'язань блоку перед Україною у сфері безпеки наступного тижня.