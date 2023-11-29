В Україні створено реєстр засуджених за сексуальні злочини проти дітей

Офіс Генерального прокурора сформував Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Реєстр – автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії. До нього увійшли також і ті, чия судимість за злочини знята або погашена в установленому законом порядку.

Особа потрапляє до електронної бази на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. До неї вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено. Також вона міститиме дані про кримінальне покарання, фактично відбуте ним покарання та порушення правил адміністративного нагляду.

Офіс генпрокурора вже завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру. Наразі за участі ювенальних прокурорів до Реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це більш ніж 600 злочинців. Сформований реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей.

Доступ до реєстру матимуть визначене законодавством коло осіб. Окрім правоохоронців, це будуть директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

Завдяки цій можливості можна буде убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому – попередження злочинності стосовно малолітніх та неповнолітніх.

Нагадаємо, закон, який передбачав створення Єдиного реєстру педофілів Верховна Рада ухвалила 19 грудня 2019 року.