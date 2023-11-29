ОВА: З небезпечних районів Харківщини евакуювали останні сім’ї з дітьми

З небезпечних районів Куп’янщини у Харківській області евакуювали останні сім’ї з дітьми, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Останні дві сім'ї з дітьми, за словами Синєгубова, шукали майже тиждень. Вчора з батьками вивезли останню дівчинку, що залишалася в небезпечному районі.

Як встановила Нацполіція, ще одна сім'я з двома дітьми самостійно виїхала за межі Харківської області самостійно.

Усього з трьох громад Куп'янського району, де була оголошена евакуація, разом з батьками вивезли 299 дітей.

"У Пункті прийому евакуйованих, що працює у Харкові, ці сім'ї отримали необхідну гуманітарну, консультативну, медичну і психологічну допомогу. Усі, хто цього потребував отримали безкоштовне житло. Усього розселені 493 людини".