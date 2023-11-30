Війна в Україні мобілізувала оборонну промисловість США – Пентагон

В США підтримка України мобілізувала базу оборонної промисловості. Такого у країні не бачили десятиліттями. Оборонно-промислова база США в понад 37 штатах сприяє допомозі Збройним силам України. Про це йдеться в заяві міністерства оборони США, повідомляє Українська правда.

Міністерство оборони США виділило близько 3,3 мільярда доларів у 18 штатах, щоб допомогти оборонним підрядникам як розширити й модернізувати існуючі виробничі лінії, так і повністю створити нові. Підрядники виготовляють, серед іншого, 155-мм артилерійські снаряди, керовані реактивні системи залпового вогню, а також ракети Stinger і Javelin.

Міністерство оборони США виділило понад 10 мільярдів доларів на створення нового обладнання і заміни того, що було надіслано за кордон а також виготовлення нових засобів для відправки в Україну.

Загалом Міноборони замовило обладнання на суму понад 27 мільярдів доларів в постачальників у 37 штатах.

"З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року США виділили близько 44 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Допомога надавалася або через президентські повноваження скорочення, коли обладнання вилучається зі складу військових і відправляється за кордон, або через Ініціативу сприяння безпеці України, де уряд укладає прямі контракти з промисловістю на відправлення нового обладнання в Україну, коли воно буде готове.

Коли засоби вилучаються з наявного у США інвентарю, їх необхідно замінити, щоб підтримувати власну готовність військових підрозділів США. Станом на середину листопада відомство виділило майже $17 млрд на закупівлю заміни обладнання, яке було відправлено в Україну зі складів США﻿" , – йдеться в повідомленні.