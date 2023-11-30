Війна в Україні мобілізувала оборонну промисловість США – Пентагон
В США підтримка України мобілізувала базу оборонної промисловості. Такого у країні не бачили десятиліттями. Оборонно-промислова база США в понад 37 штатах сприяє допомозі Збройним силам України. Про це йдеться в заяві міністерства оборони США, повідомляє Українська правда.
Міністерство оборони США виділило близько 3,3 мільярда доларів у 18 штатах, щоб допомогти оборонним підрядникам як розширити й модернізувати існуючі виробничі лінії, так і повністю створити нові. Підрядники виготовляють, серед іншого, 155-мм артилерійські снаряди, керовані реактивні системи залпового вогню, а також ракети Stinger і Javelin.
Міністерство оборони США виділило понад 10 мільярдів доларів на створення нового обладнання і заміни того, що було надіслано за кордон а також виготовлення нових засобів для відправки в Україну.
Загалом Міноборони замовило обладнання на суму понад 27 мільярдів доларів в постачальників у 37 штатах.
"З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року США виділили близько 44 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Допомога надавалася або через президентські повноваження скорочення, коли обладнання вилучається зі складу військових і відправляється за кордон, або через Ініціативу сприяння безпеці України, де уряд укладає прямі контракти з промисловістю на відправлення нового обладнання в Україну, коли воно буде готове.
Коли засоби вилучаються з наявного у США інвентарю, їх необхідно замінити, щоб підтримувати власну готовність військових підрозділів США. Станом на середину листопада відомство виділило майже $17 млрд на закупівлю заміни обладнання, яке було відправлено в Україну зі складів США", – йдеться в повідомленні.
"Загалом реакція нашої промислової бази США на задоволення оборонних потреб України була справді історичною. Це було загальнонаціональне зусилля, яке охоплює весь спектр наших ланцюгів постачання майже в кожній сфері можливостей. Хоча, безсумнівно, у нас ще попереду значна робота, щоб повністю відновити сучасну екосистему оборонної промисловості, ми не повинні випускати з уваги те, що ми ми змогли досягти разом з нашими партнерами в галузі за останній 21 місяць", – заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям ЛаПлант.