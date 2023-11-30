ISW: ЗСУ просунулися на лівобережній Херсонщині та перекидають підкріплення

29 листопада українські сили продовжили наземні атаки на лівому березі Херсонської області та просунулися. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на південний захід від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) і закріпилися в сусідньому лісовому масиві.

Російські військові блогери стверджували, що під Кринками тривають бої, по цьому району завдають потужних ударів російська авіація та артилерія.

Генштаб України повідомив, що українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег і що під Кринками діють від 300 до 400 українських бійців.

Постійні заяви Росії про прибуття українських підкріплень на східний берег річки Дніпро свідчать про те, що російські війська намагаються перешкодити спробам України постачати та зміцнити свої позиції на східному березі Херсонської області.

Окрім цього, військові аналітики заявили про очевидну неспроможність Росії створити згуртовану командну структуру серед сил, які обороняються на східному (лівому) березі Херсонської області. Там продовжує погіршуватися моральний дух і бойові можливості Росії. Генштаб України 29 листопада повідомив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ), які діють поблизу Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від р. Дніпро), відмовляються вести штурм українських позицій через відсутність зброї, координації артилерії, розвідки та інформації щодо розташування російських мінних полів.

Український Генштаб повідомив, що карти російських мінних полів засекречені і що російські командири не узгоджували належним чином зі штурмовими підрозділами розташування цих мінних полів, що призвело до 50 втрат серед підрозділів 810-ї бригади морської піхоти за останній місяць.

Підрозділи 810-ї бригади морської піхоти прибули в район Кринок на початку жовтня 2023 року і, схоже, перебрали відповідальність за цей район від 18-ї загальновійськової армії після початку українських наземних операцій на східному березі Дніпра в середині жовтня 2023 року. Український Генштаб повідомив, що 28-й мотострілецький полк 18-ї ОМС зараз діє в Піщанівці (14 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра).

Повідомляється, що додаткові підрозділи 18-ї CAA та 7-ї повітряно-десантної дивізії утримують позиції в ближніх тилових районах на східному березі і об’єднане командування цих формувань, ймовірно, контролює відповідь Росії на українські наземні операції на сході.

Інцидент з мінним полем, про який повідомляється, свідчить про те, що командування 18-ї CAA не передало відповідні тактичні деталі командуванню 810-ї бригади морської піхоти, що свідчить про те, що російські командири вищого рівня, відповідальні за оборону східного берега, ще не виправили цей збій у координації.

Ключові висновки ISW за 29 листопада