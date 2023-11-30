Курс валют НБУ на 30 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 29 листопада виріс до рівня 36.38 за 1 долар.
Євро подорожчав на 14 коп. до 39.96 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 4.10 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 30 коп. до 46.18 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 24 коп. до 41.50 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 7 коп. до 9.22 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.375 200
|EUR
|Євро
|39.958 200
|RUB
|Рубль
|0.409 880
|GBP
|Фунт стерлінгів
|46.178 300
|CHF
|Швейцарський франк
|41.500 500
|PLN
|Польський злотий
|9.223 900