Курс валют НБУ на 30 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 29 листопада виріс до рівня 36.38 за 1 долар.

Євро подорожчав на 14 коп. до 39.96 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 4.10 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 30 коп. до 46.18 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 24 коп. до 41.50 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 7 коп. до 9.22 за 1 польський злотий.