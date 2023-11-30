Нічна повітряна атака: ППО збила 14 "Шахедів"

У ніч на 30 листопада російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed та ракети С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 14 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Всього зафіксовано запуск 20 безпілотників-камікадзе Shahed. БпЛА летіли з двох напрямків: окупований Крим та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.

"В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, схід ﻿﻿ них та центральних областях держави" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.