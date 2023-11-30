Окупанти вдарили ракетами по Донеччині, під завалами люди – МВС

Російські загарбники у ніч на 30 листопада вдарили шістьма ракетами по Покровську, Новогродівці та Мирнограду у Покровькому районі Донецької області – постраждали щонайменше 10 людей, ще 5 людей шукають під завалами.﻿﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Українська правда.

Шістьма ракетами "С-300" окупанти вночі одночасно вдарили по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами. Парамедики поліції врятували немовля.

У Покровську серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає.

У Новоградівці – влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. На місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами, ймовірно, можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина.

По Мирнограду росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК "С-300". Руйнувань зазнав відділ поліції.

На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів.