Болгарія відмовилася пропускати Захарову на зустріч ОБСЄ – ТАСС

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров прибув у столицю Північної Македонії на міністерську зустріч ОБСЄ через Грецію, а не Болгарію – нібито через рішення Софії, що дозвіл на проліт не стосується речниці МЗС РФ Марії Захарової.﻿ Про це пише російське агентство ТАСС, повідомляє Європейська правда.

Лавров вже прибув до Скоп’є, його літак прямував над Туреччиною і Грецією, хоча спершу очікували, що борт МЗС РФ полетить через Болгарію.

"Болгарська сторона відмовила у прольоті літака глави МЗС РФ, якщо на борту буде перебувати офіційна речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова" , – пише агентство.

У розпорядженні видання нібито є відповідна нота офіційної Софії, де зазначено, що дозвіл на проліт російської делегації "не стосується директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової, яка фігурує у санкційному списку".

Лавров, як відомо, також під санкціями ЄС.

Раніше, коментуючи наданий дозвіл, МЗС Болгарії уточнило, що він не поширюється на інших членів делегації Лаврова, які перебувають під санкціями ЄС, і це зазначено у відповідній ноті болгарської сторони.