Моравецький домагатиметься повернення дозволів для українських перевізників

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд домагатиметься відновлення дозволів для перевізників з України, що є однією з вимог протестувальників, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні, повідомляє Європейська правда.

Глава уряду додав, що визнає низку аргументів протестувальників, і однією з вимог було саме відновлення дозволів для перевізників з України на в'їзд до ЄС.

"Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які, можливо, призведуть до того, що ті вантажівки, які повертаються порожніми через кордон, будуть пропущені, що вже зменшить принаймні до певної міри цей затор і цей протест водночас", – наводить слова Моравецького Money.pl.

Міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядхур представив у Сеймі інформацію про поточну ситуацію на кордоні з Україною.

Він розповів, що протягом трьох годин розмовляв з представниками перевізників. За словами міністра, вдалося досягти деяких позитивних рішень, зокрема, протестувальники відмовилися від блокади ще двох пунктів пропуску.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалася блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".