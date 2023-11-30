Помер ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер

У Сполучених Штатах 29 листопада помер колишній державний секретар і дипломат Генрі Кіссінджер. Про це пишуть американські медіа з посиланням на його консалтингову фірму, повідомляє Радіо Свобода.

Кіссінджер помер у своєму домі в штаті Коннектикут у віці 100 років.

Генрі Кіссінджера називають найбільш впливовим державним секретарем США після Другої світової війни. Він став радником президента Річарда Ніксона з питань національної безпеки у 1969 році. У 1973 році був призначений також держсекретарем США і поєднував обидві посади. Після відставки президента Ніксона у відставку він продовжував служити головою Держдепартаменту в адміністрації президента Джеральда Форда.

Саме в цей період Сполучені Штати зробили великі зовнішньополітичні кроки, що змінили хід холодної війни. Секретні переговори, проведені Кіссінджером у 1971 році, призвели до історичного візиту Річарда Ніксона до Пекіна та нормалізації відносин між США та Китаєм.

Кіссінджер був рішучим прихильником поліпшення відносин із Радянським Союзом. Його діалог із радянським керівництвом дав старт так званому процесу розрядки, під час якого було укладено перші великі американо-радянські угоди про контроль за ядерною зброєю.

Генрі Кіссінджер зіграв ключову роль в організації та веденні багаторічних переговорів з Північним В’єтнамом, внаслідок яких американські війська були виведені з Південного В'єтнаму. Ці зусилля були відзначені Нобелівської премією миру. Війна тривала ще два роки і закінчилася поразкою союзної Сполучених Штатів Республіки В’єтнам.

У 2014 році Кіссінджер негативно поставився до засудження Заходом російської анексії Криму й критикував санкції щодо Росії.

26 травня 2022 року на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати частину своїх територій Росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу.

Щоправда, через деякий час, в липні 2022 році, він заявив, що помилявся і Україна не повинна поступатися своїми територіями. Навіть почав говорити про її членство в НАТО. Буквально напередодні свого століття Кіссінджер знову озвучив ідею вступу України в НАТО.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода