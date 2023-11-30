Британська розвідка: РФ почала розгортати в Україні новосформовану дивізію десантників

Британська розвідка припускає, що Росія почала розгортати на окупованій частині Херсонщини новосформовану дивізію десантників, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 30 листопада.

Розвідка припускає, що Росія вперше почала розгортати в Україні – на окупованій Херсонщині – новосформовану 104-ту армійську десантно-штурмову дивізію.

Про плани відновити цей підрозділ, що з 1998 року скоротили до розміру бригади, у серпні 2023 року заявив міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу. Підпорядковані підрозділи 104-ї дивізії ймовірно включають 337-й полк і 52-гу артилерійську бригаду.

Розвідка припускає, що рівень підготовки бійців відновленої 104-ї дивізії недостатній і нижчий за стандарти для десантників, яких вважають "елітою". За нею скоріш за все буде ретельно стежити генерал-полковник Михайло Теплінський – командувач повітряно-десатних військ Росії, якого з жовтня назначили керівником групи військ "Дніпро".