Блінкен поїхав з саміту ОБСЄ до прибуття Лаврова – джерела

Держсекретар США Ентоні Блінкен поїхав зі Скоп’є, де проходить міністерська зустріч ОБСЄ, до прибуття на неї міністра закордонних справ РФ Сєргєя Лаврова. Про це розповіли джерела, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, українська делегація ще напередодні знала про такий крок з боку США. Утім американська дипломатична служба не хотіла публічно представляти цю зміну графіку як бойкот міністерської зустрічі через російську участь.

Напередодні Блінкен у Скоп’є провів зустріч із главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі.

Також американський держсекретар взяв участь у робочій вечері, організованій на полях саміту, після якої залишив Скоп’є.

Найімовірніше, саме Блінкена мав на увазі очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, коли заявляв про наявність колег, які відвідають вечерю, що відбулася без Лаврова, але не залишаться на пленарне засідання.

Після поїздки до Північної Македонії у Блінкена запланований візит до Ізраїлю.

"Це чудово бути тут, у Скоп’є…з усіма нашими колегами. Північна Македонія є союзником і партнером Сполучених Штатів і всіх наших союзників по НАТО. Ми бачимо це щодня. Ми рішуче підтримуємо роботу, яку ви здійснюєте для зміцнення демократичних інститутів" , – сказав Блінкен.

У себе в Twitter (X) він написав, що "незважаючи на обструкціонізм Росії, ми залишаємося повністю відданими ОБСЄ, її основоположним принципам і важливій зробленій роботі".

Лавров прибув до Північної Македонії напередодні увечері. ЗМІ РФ повідомили, що літак з російською делегацією летів до Скоп'є через Грецію, а не Болгарію – нібито через рішення Софії, що дозвіл на проліт не стосується речниці МЗС РФ Марії Захарової.