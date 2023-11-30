У НАТО вважають, що Україна не зможе звільнити всі території у 2024 році – ЗМІ

У НАТО припускають, що Україна, ймовірно, не зможе витіснити всі російські війська зі своєї території до кінця 2024 року. Однак західні союзники запевняють, що фінансова та військова підтримка Києва не зменшиться. Про це повідомляє видання Euractiv, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За словами одного з чиновників НАТО на умовах анонімності, Україна, ймовірно, не зможе витіснити всі російські війська зі своєї території до кінця 2024 року.

Водночас, як зазначає видання, західні союзники України запевняють, що фінансова та військова підтримка не зменшиться, попри війну на Близькому Сході.

Проте, як повідомили троє дипломатів НАТО, забезпечення замовлень зброї, особливо ракет і боєприпасів, з оборонною промисловістю та сприяння швидшому виробництву "йде не зовсім так, як планувалося".