Китай виступив з "мирним планом" щодо палестино-ізраїльського конфлікту

Китай майже через два місяці від початку ескалації протистояння на Близькому Сході оприлюднив офіційну позицію щодо врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, в якій не згадується терористичний напад ХАМАСу, що й призвів до масштабного збройного конфлікту, повідомляє Укрінформ.

Позиційний документ Пекіна опублікувало МЗС КНР.

У документі з посиланням на Статут ООН і рішення Ради Безпеки Організації, Китай пропонує п’ять пунктів, виконання яких, на його думку, дозволить врегулювати палестинське питання і встановити тривалий мир на Близькому Сході.

У першу чергу Пекін пропонує встановити режим припинення вогню і бойових дій та закликає "відповідні сторони" виконати резолюції Генасамблеї і РБ ООН про негайне запровадження стійкого гуманітарного перемир’я.

По-друге, китайська сторона наполягає на забезпеченні захисту цивільного населення і припиненні будь-яких насильницьких атак проти цивільних осіб та нападів на цивільні об’єкти. Тут також згадується неприйнятність примусового переміщення палестинського цивільного населення з Гази та міститься заклик до якнайшвидшого звільнення всіх цивільних осіб і заручників.

Окремий пункт стосується надходження гуманітарної допомоги до сектору Гази. Посилаючись на резолюції РБ ООН Китай закликає "усі сторони" утримуватись від позбавлення цивільного населення Гази предметів та послуг, необхідних для його виживання, а також пропонує міжнародній спільноті збільшити гуманітарну допомогу та підготуватись до постконфліктної відбудови в Газі.

Четвертим пунктом Пекін пропонує РБ ООН посилити дипломатичне посередництво і вимагати від "сторін конфлікту" проявляти стриманість, аби запобігти розширенню війни на Близькому Сході.

Завершується документ Китаю пунктом про пошук політичного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, в основі якого має бути виконання резолюцій РБ ООН про створення двох держав та відновлення законних національних прав Палестини і створення незалежної держави Палестина в межах кордонів 1967 року та столицею у східному Єрусалимі. З цією метою ООН пропонується скликати представницьку міжнародну мирну конференцію та сформулювати покрокову дорожню карту з конкретними термінами для реалізації рішення про дві держави.

"Будь-яка домовленість щодо майбутнього Гази повинна поважати волю та незалежний вибір палестинського народу і не повинна бути йому нав’язана" , - підсумовується в документі.

Водночас у китайському "мирному плані" не називаються Ізраїль чи ХАМАС, між якими власне і тривають бойові дії, а містяться абстракті звернення до "відповідних сторін", чим підводиться до думки, що Ізраїль воює з Палестиною, а не кількома терористичними угрупованнями на чолі з ХАМАС, які не представляють інтересів більшості палестинців.

Документ також не містить засуджень жорстокої терористичної атаки ХАМАСу 7 жовтня чи терористичних методів як таких, як і не висловлює співчуття жертвам терористів серед ізраїльтян.