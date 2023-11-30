НАБУ затримало 4 київських суддів на хабарі у 35 тисяч доларів
29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. доларів за ухвалення "потрібного" рішення, повідомляє Українська правда.
"Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. доларів.
Після одержання неправомірної вигоди 10 тис. дол. суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. доларів поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою", – йдеться в повідомленні.
За словами джерел видання, йдеться про суддів Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна.
Передача коштів відбулась 28 листопада.
Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода.
Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 ККУ.