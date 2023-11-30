Ракетний удар по Донеччині: з-під завалів дістали загиблого

Рятувальники дістали загиблого чоловіка з-під завалів житлового будинку у місті Новогродівка на Донеччині, який знищила російська ракета С-300.﻿ Про це заявив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, повідомляє Українська правда.

"На місці обстрілу житлового будинку у Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка" , – повідомив він.

Станом на 10:00 пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути 4 людини, з них − 1 дитина.

За словами Мороза, на наразі розібрали 132 тони будівельних конструкцій.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч на 30 листопада вдарили шістьма ракетами по Покровську, Новогродівці та Мирнограду у Покровському районі Донецької області – постраждали щонайменше 10 людей, ще 5 людей шукають під завалами.