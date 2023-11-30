Зеленський: Звільнити Крим буде легше, ніж Донбас

Президент Володимир Зеленський вважає, що звільнити Крим буде легше, тому що там не було бойових дій, а з деокупацією Донбасу буде складніше через 10 років влади Росії, мілітаризацію цієї території і сепаратизм, повідомляє Українська правда.

Про це він сказав під час зустрічі із миколаївськими студентами.

"Може так статися, що ми території повернемо раніше, ніж цих людей. Так може бути. Наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там 10 років, живуть в іншому просторі і це довгий процес. Може бути по-різному. Я вважаю, що складніше з Донбасом" , – сказав він.

"Мені партнери колись казали: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, все одно території повертаються з людьми, якщо люди не хочуть – буде дуже складно...

І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найжорсткіші сепаратисти стоять, біжать росіяни, а ці стоять. Це також про щось говорить. А бойових дій в Криму не було, тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована" , – додав президент.

На думку Зеленського, повернути жителів окупованого Донбасу ментально буде складніше, оскільки у регіоні 10 років тривали бойові дії, була контактна лінія.

Крім того, багато сепаратизму, частина людей пройшла війну.