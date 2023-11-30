СБУ вночі підірвала в РФ залізницю, що веде до Китаю – джерела

Сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка знаходиться в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. Про це розповіли джерела, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як розповіли співрозмовники видання, сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії.

"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових постачання, паралізовано" , - повідомили співрозмовники.

Як зазначають наші джерела, підрив - чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують.

За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації.