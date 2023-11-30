Австрії привітала рішення запросити Лаврова на зустріч ОБСЄ

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг привітав рішення запросити главу МЗС РФ Сергія Лаврова на зустріч ОБСЄ в Скоп’є. Про це він сказав журналістам у столиці Північної Македонії, повідомляє Європейська правда.

Шалленберг нагадав, що минулого року він був єдиним західним главою МЗС, який розкритикував відмову в запрошенні Лаврова на зустріч ОБСЄ з боку Польщі, яка тоді головувала.

"Як Захід, ми не повинні боятися сідати за стіл переговорів з росіянами. Я вважаю, що тенденція занурюватися у власні ехо-камери в зовнішній політиці небезпечна для життя" , – зазначив глава австрійського МЗС.

За його словами, в ОБСЄ здійснюється дипломатія, за яку він сам виступає: "Це класичний мультилатералізм у найкращому розумінні цього слова".

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що згода Північної Македонії на участь Лаврова у міністерському засіданні ОБСЄ, а також згода багатьох міністрів на поїздку до Скоп’є продиктовані спробою подолати кризу в організації.

Утім, на думку українського МЗС, це не врятує організацію від кризи, яка загрожує її існуванню.