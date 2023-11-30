Олена Зеленська потрапила у топ найвпливовіших жінок світу за версією FT

Перша леді України Олена Зеленська увійшла у цьогорічний список з 25 найвпливовіших жінок світу за версією видання Financial Times, повідомляє Українська правда.

Зеленську у список найвпливовіших жінок додала прем’єрка Естонії Кая Каллас. У своєму коментарі вона зазначила, що її найбільше в Зеленській захоплює "чесність".

"Через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну вона (Олена Зеленська – ред.) сказала журналісту: "Ніхто з нас не в порядку". Вона знає, як це - прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом; не знати, коли і чи побачиш ти своїх близьких наступного разу; як знайти в собі сили боротися за свободу, незважаючи на все це" , – зазначила Каллас.

За словами Каллас, "як і її чоловік, Зеленська стала світовим символом стійкості".

"Її лідерство у вирішенні питань психічного здоров'я українців під час війни є життєво важливим. .. Зараз світ повинен прислухатися до Зеленської і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням" , - підкреслила прем’єрка Естонії.

Також у списку найвпливовіших жінок австралійська акторка Марго Роббі, американська співачка Бейонсе, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, директорка з технологій компанії OpenAI Міра Мураті, виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття ООН Елізабет Марума Мрема, міністерка охорони довкілля Бразилії Маріна Сілва.