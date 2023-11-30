У СБУ розповіли подробиці обшуків у Почаївській лаврі

Служба безпеки України підтвердила обшуки у Почаївській Успенській лаврі УПЦ МП у Тернопільській області. Обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо керівництва лаври, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють причетність керівництва Почаївської лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність юдеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

Також у публікації клірики УПЦ МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремої від РФ.

СБУ ініціювала проведення експертизи. Вона підтвердила, що публікація містить висловлювання, які розпалюють ворожнечу та ненависть.

У рамках кримінального провадження за ст. 161 ККУ триває розслідування. СБУ не уточнила, що було знайдено на території Почаївської лаври у межах слідчих дій.

Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ прийшла до Почаївської лаври. Правоохоронці проводять обшуки не території лаври, яка належить УПЦ Московського патріархату.

Джерела наголошували, що причина візиту - поширення російської ідеології представниками лаври.

Також додамо, що 19 жовтня Верховна рада прийняла за основу законопроєкт про припинення діяльності релігійних організацій, що мають відношення до Росії. Це крок до того, аби заборонити в Україні УПЦ МП.

Детальніше про ініціативу заборони УПЦ Московського патріархату - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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