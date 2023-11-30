В "Укренерго" заявили про ризик дефіциту в енергосистемі ввечері

Сьогодні, 30 листопада, прогнозована середньодобова температура значно нижча за вчорашню. У вечірні години можливий дефіцит в енергосистемі. ﻿Про це заявили в компанії "Укренерго", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Сьогодні прогнозована середньодобова температура становитиме -4 градуси, що спонукатиме зростання споживання. Зокрема до енергосистеми будуть підключені тисячі споживачів, які були знеструмлені через негоду.

"Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський цент "Укренерго" прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00. Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо" , - відзначили в "Укренерго".

Ремонтні бригади повернули до роботи всі магістральні високовольтні лінії класом напруги 330 кВ в південному регіоні, які були пошкоджені через негоду.

Наразі найбільш складна ситуація залишається в Одеській області. Також негода додала відключень у Сумській області.

Загалом через негоду, станом на ранок, знеструмлено 191 населений пункт в:

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Одеській;

Черкаській;

Сумській областях.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 442 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових" , - пише пресслужба.

Вночі артилерійськими обстрілами окупанти пошкодили теплоелектроцентраль в південному регіоні. Зафіксовано руйнування будівель й обладнання. Теплопостачання не припинилось, втім можливості для електропостачання обмежені.