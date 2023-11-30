НАЗК внесло до переліку спонсорів війни бельгійського постачальника СПГ з Росії

Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до списку міжнародних спонсорів війни, повідомляє ЛігаБізнес.

Fluxys сприяє експорту російського зрідженого газу (ЗПГ), що забезпечує фінансування російського вторгнення в Україну.

Бельгійський оператор надає потужності для зберігання та перевалки російського зрідженого газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі у Зебрюгге. Мажоритарна частка "Ямал СПГ" належить російській газовій компанії Новатек, яка безпосередньо причетна до фінансування воєнної агресії.

Звіт Міжнародного інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського ЗПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо у зимові місяці 2021-2022 років.

За перевалку російського ЗПГ Fluxys отримує 50 млн євро на рік за довгостроковим контрактом. Лише 7% цього газу йде на ринки Європи.

Основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) та федеральний уряд Бельгії (3,44%). Обидві сторони стверджують, що поважають міжнародне гуманітарне право, яке забороняє навмисні напади на цивільних осіб чи критичну цивільну інфраструктуру. Ці зобов'язання суперечать фактичному продовженню співпраці з російською компанією "Новотек", зазначають у НАЗК.

Новотек належить російським олігархам Леоніду Міхельсону та Геннадію Тимченку. Компанія є основним постачальником російського ЗПГ на міжнародні ринки та найбільшим приватним виробником природного газу в Росії. Міхельсон та Тимченко входять до найближчого оточення Путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проєктах.

У липні 2014 року Новатек внесли до санкційних списків США та Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній Новатека. У листопаді 2023 року США ввели санкції проти проєкту "Арктик СПГ 2 ", за рахунок якого Новатек планував подвоїти експортні потужності.

Послуги Fluxys допомагають Росії поповнити держбюджет цього року на 800 млн євро.