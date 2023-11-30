Зеленський розповів, від чого залежить щвидкість отримання F-16

Перші винищувачі F-16 Україна отримає у 2024 році, але все залежить від результатів навчання українських пілотів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі студентами трьох миколаївських закладів вищої освіти, повідомляє Укрінформ.

"Винищувачі F-16 - це захист нашого неба, і генеральна домовленість про їх передачу Україні є. Немає дати, коли ми їх отримаємо, - це факт, але все залежить скоріше від нас самих - коли наші хлопці пройдуть навчання. Однак перші винищувачі, я думаю, ми зможемо отримати у 2024 році" , – зазначив президент.

За його словами, на проходження відповідного навчання українським пілотам потрібен час, і для кожного це займає різні відрізки часу.

"На це потрібен час, оскільки до фахових навичок потрібен ще досвід і вільне володіння мовою. Для одних на це може піти 6-9 місяців, для інших рік, а для декого - значно довший час. Тому зараз це залежить тільки від навчальних процесів наших пілотів" , – додав Зеленський.

У Румунії вже розпочав роботу центр підготовки пілотів винищувачів F-16, де навчатимуться українські захисники.

Міністерство оборони США бере участь у навчанні українських пілотів на F-16 та має на меті забезпечити наявність запасних частин для підтримки літаків, які відправлять в Україну.