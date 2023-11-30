Зеленський відвідав командний пункт ЗСУ на Куп’янському напрямку
Президент Володимир Зеленський відвідав Куп’янський напрямок фронту, поговорив із військовими та вручив нагороди, повідомляє Українська правда.
Зеленський оприлюднив відео свого звернення до військових командирів та відзначення бійців нагородами. На зустрічі був присутній і командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Передовий командний пункт оборонців Купʼянська. Честь – відвідати та нагородити воїнів.
Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи", – зазначив президент.