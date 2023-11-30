Головний дипломат ЄС не з'явився на зустріч ОБСЄ, де присутній Лавров

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель все ж не взяв участі у міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп’є за участі глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, попри заяви, що поїде туди, повідомляє Європейська правда.

Замість Борреля від імені Євросоюзу на засіданні виступала заступниця голови делегації ЄС при ОБСЄ Раса Остарускайте.

Вона висловила категоричний осуд на адресу Росії та Білорусі через їхню агресію та дії, що підривають безпеку в Європу, однак не стала напряму згадувати про демарш Борреля.

Ще у вівторок Боррель казав, що поїде у Скоп’є, попри присутність Лаврова, через що засідання бойкотують міністри закордонних справ України, Польщі і держав Балтії.

Також він заявляв, що підтримує рішення Північної Македонії пустити російську делегацію для участі у зустрічі ОБСЄ, щоб Лавров особисто почув критику.

Перед цим стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття туди Лаврова.