Путін проведе пресконференцію та "пряму лінію" з відібраними питаннями

Президент Росії Володимир Путін цього року не скасував "пряму лінію з народом" та велику пресконференцію, однак створив "бойову групу", яка відкидатиме питання для "прямої лінії", що "сіють паніку і не мають стосунку до реальності", повідомляє Українська правда.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що "пряма лінія з народом" та велика пресконференція Путіна заплановані на 14 грудня.

При цьому керівник редакції збору питань для "прямої лінії" Михайло Кузнєцов заявив, що створено "бойову групу, щоб боротися з фейками і втручанням опонентів". За його словами, групу сформували з представників усіх регіонів. Вона верифікує питання, які "не мають жодного стосунку до того, що відбувається, а будуть імітувати щось, або сіяти паніку".

Ба більше, він повідомив, що Путін з наданого йому списку сам обиратиме питання, на які буде відповідатиме.