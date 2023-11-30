Зеленський: Ніхто не може гарантувати вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що безпека стане пріоритетом для України, оскільки ніхто не може гарантувати вступ до НАТО та виключення майбутньої агресії РФ. Про це він повідомив на зустрічі зі студентами у Миколаєві, повідомляє Ліга.net.

За його словами, національна безпека — це пріоритет для України зараз і в майбутньому.

"Ми ділимося своїм досвідом з усіма партнерами. Країна, яка проходить через війну і хоче закінчити її так, щоб вона не почалася знову. А як воно буде, ми з вами точно не знаємо. Це життя і це Росія. Ніхто вам не скаже, чи будемо ми в НАТО" , — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна зі свого боку має зробити все можливе, аби безпека була на найвищому рівні.