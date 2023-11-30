У Чехії хочуть збільшити виплати біженцям з України

В уряді Чехії готуються збільшити витрати на житло для українських біженців, які входять до суми гуманітарної допомоги. Про це заявив міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Розмір нових виплат ще обговорює﻿ться.

Від січня 2024 року витрати на житло для біженців можуть збільшити. З липня 2023 року змінилися умови виплат українцям – до грошової допомоги стали включати кошти на проживання та житло. Отримати їх можуть тільки сім'ї з доходом нижче прожиткового мінімуму та обов’язковими витратами на житло. За даними благодійних організацій, така підтримка недостатня і біженці залазять у борги.

"Ми готуємо постанову уряду, яка має збільшити з 1 січня розміри відрахувань, тобто збільшити суму житлової підтримки. Ми ще обговорюватимемо конкретні суми" , – сказав Маріан Юречка.

З липня держава оплачує житло для українських біженців у закладах розміщення лише до 150 днів. Ця зміна допомоги мала мотивувати українців виходити на роботу та переїжджати в орендоване житло.

Зараз допомога на житло складає 2400 чеських крон (3926 грн) на людину на місяць, у зареєстрованих у спеціальному реєстрі квартирах – 3000 крон (4907 грн) на людину. Максимум сім'я з 5 і більше осіб може отримати 15 тисяч крон (24540 грн). До цього додається прожитковий мінімум. Тоді грошова допомога від держави розраховується як різниця між отриманою сумою та доходом біженців.

За розрахунками уряду, домогосподарство матері з двома старшими дітьми та чистим доходом 17 тисяч крон (27800 грн) у зареєстрованій квартирі має отримувати допомогу в розмірі 2110 крон (3436 грн).

Тим часом в недержавних організаціях зазначали, що жінкам з дітьми може не вистачати грошей на оплату квартири, їжі, шкільного приладдя. Вони застерігали від ризиків нелегальної праці та росту заборгованостей.

Щоб вирішити проблему із боргами, уряд надає екстрену грошову допомогу. Раніше її могли отримувати тільки ті особи, які мали право на гуманітарну допомогу.

"Упродовж осені ми скоригували умови екстреної допомоги, щоб мати можливість надавати адресну допомогу українським біженцям" , – сказав міністр.

У вересні Центр зайнятості зареєстрував 3500 виплачених позачергових допомог.