У РФ відреагували на підрив тунелю на БАМі: кажуть про коротке замикання
Російські медіа, підконтрольні Кремлю, показали знімки з Північномуйського тунелю, про підрив якого раніше заявляла Служба безпеки України, повідомляє Ліга.net.
На фото можна побачити в'їзд у тунель і вид на нього зсередини.
Пропагандисти пишуть, що причиною "пожежі" вантажного поїзда стало "замикання кабельної мережі".
Північномуйський тунель є найдовшим у Росії для залізниць — 15 343 метри.
Раніше стало відомо, що СБУ влаштувала вибух у тунелі — він розташований на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, це єдина серйозна залізнична колія між РФ та Китаєм.
Під час руху вантажного проїзду спрацювали чотири вибухові пристрої, на місці працює Федеральна служба безпеки РФ, російські залізничники безрезультатно намагаються мінімізувати наслідки.