У РФ відреагували на підрив тунелю на БАМі: кажуть про коротке замикання

Російські медіа, підконтрольні Кремлю, показали знімки з Північномуйського тунелю, про підрив якого раніше заявляла Служба безпеки України, повідомляє Ліга.net.

На фото можна побачити в'їзд у тунель і вид на нього зсередини.

Пропагандисти пишуть, що причиною "пожежі" вантажного поїзда стало "замикання кабельної мережі".

Північномуйський тунель є найдовшим у Росії для залізниць — 15 343 метри.

Раніше стало відомо, що СБУ влаштувала вибух у тунелі — він розташований на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, це єдина серйозна залізнична колія між РФ та Китаєм.

Під час руху вантажного проїзду спрацювали чотири вибухові пристрої, на місці працює Федеральна служба безпеки РФ, російські залізничники безрезультатно намагаються мінімізувати наслідки.