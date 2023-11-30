Подоляк про відносини між Зеленським та Залужним: "Ситуативні дискусії", а не конфлікт
В українському керівництві відбуваються «ситуативні дискусії», а не конфлікт, позиція військових та політичних еліт в Україні консолідована. Так радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на матеріал видання The Economist про нібито погіршення відносин Зеленського і Залужного, повідомляє Радіо Свобода.
"Ми наполягаємо на тому, що конфлікту не існує. Ще раз підкреслюю, що президент Зеленський перебуває в постійній комунікації з паном Залужним. Безумовно є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на Ставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю – ці спілкування щоденні в робочому форматі", – каже Подоляк.
На думку представника ОП, Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні.
Подоляк також прокоментував і закиди народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої в бік головнокомандувача Валерія Залужного щодо відсутності плану ведення війни на наступний рік.
Він вказав на те, що Офіс президента не модерує висловлювання депутатів.
"Друге – на мій погляд, безумовно, план на 2024 рік існує. Про це говорить і президент, і сам пан Залужний. Корективи, які треба вносити, зброя, яка нам потрібна на цьому етапі, технологічний ривок, про який говорить пан Залужний – це все зрозуміло. З урахуванням знову ж таки бюджету, який прийнятий і підписаний президентом і чітко фіксує, що ми будемо робити з точки зору матеріальних ресурсів для ефективного проведення війни. На Ставці паралельно з цим вносяться корективи у тактику на тих чи інших напрямках", – сказав він.
Водночас він сумнівається в тому, що можливо забезпечити народним депутатам ознайомлення з планом ведення бойових дій, тому що орган, який його узгоджує – це Ставка верховного головнокомандувача.
"Третя складова – у нас традиційно депутати, не тільки провладні, будь-які, мають бажання коментувати ті чи інші дії посадових осіб. Навіть радикально, я б сказав, коментувати. На мій погляд, це неправильна стратегія, у тому числі для депутатів", – додав радник голови ОП.
Видання The Economist днями оприлюднило статтю, в якій заявило про нібито «конфлікт» між найвищим військовим і політичним керівництвом України через результати літнього контрнаступу 2023 року.
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