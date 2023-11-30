Лавров висловив сумнів у необхідності існування ОБСЄ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що сумнівається у доцільності зберігати ОБСЄ.﻿ Про це він сказав на міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп’є, повідомляє Європейська правда.

У своєму виступі, наскрізь пронизаному традиційними штампами російської пропаганди, він заявив, що "ОБСЄ по суті перетворюють на придаток НАТО і ЄС".

"Організація, визнаймо, перебуває на краю прірви. Постає просте запитання: чи має сенс інвестувати сили в її оживлення" , – задався сам до себе питанням російський Лавров.

За його словами, зараз "питань набагато більше, ніж відповідей".

Варто зазначити, що після виступу Лавров похапцем залишив залу і не став слухати решту учасників. До виступу глава російського МЗС також не був присутній.

Коли Лавров почав виступати, українська делегація залишила залу засідань. До неї приєдналось кілька інших делегацій, перелік яких поки невідомий.