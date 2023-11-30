У РФ заборонили та оголосили екстремістським "міжнародний рух ЛГБТ"

Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію "Міжнародного громадського руху ЛГБТ", якого , як твердять правозахисники, не існує. Рішення має вступити в силу негайно, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють пропагандисти "РИА Новости", "Медиазона", Meduza.

"Позовні вимоги задовольнити: визнати міжнародний громадський рух ЛГБТ екстремістською організацією і заборонити її діяльність у Росії".

Суд приймав рішення за позовом Мінюсту РФ, що таке "рух ЛГБТ", хто ним керує і яка його структура, міністерство не пояснило.

Правозахисні організації наголошували, що фактично "Міжнародного громадського руху ЛГБТ" не існує. У зв'язку з цим до суду не пустили ні відповідачів, ні зацікавлених осіб.

Повідомляється, що позову Мін'юсту передувало ухвалення в РФ двох репресивних законів проти ЛГБТ. Спочатку закон про "пропаганду ЛГБТ" поширили на дорослих - до цього він діяв тільки щодо дітей. Потім у Росії заборонили трансгендерний перехід - як зміну гендерного маркера в документах, так і пов'язані з переходом медичні втручання.

Перед цим президент РФ Володимир Путін, виступаючи на "Санкт-Петербурзькому міжнародному культурному форумі", раптом згадав про те, як працював у Комітеті держбезпеки, а також виступив на захист ЛГБТ-спільноти.