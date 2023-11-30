Зеленський та Шольц обговорили військову допомогу та вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом – йшлося про оборонну співпрацю, ситуацію в Чорному морі, відкриття переговорів про вступ до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Зеленський висловив вдячність за "зимовий" оборонний пакет від Німеччини, який включає 4 системи IRIS-T.

"Ми обговорили подальшу оборонну співпрацю. Я вдячний за потужний "зимовий" оборонний пакет від Німеччини, включаючи 4 системи IRIS-T, а також за багаторічну програму фінансової допомоги з боку Німеччини. Це найкращі ознаки незмінної підтримки з боку Німеччини. Я високо ціную, що всі наші домовленості виконуються" , – написав президент у Twitter (X).

Лідери також обговорили ситуацію на полі бою. Зокрема, Зеленський розповів Шольцу про свій ранковий візит до Куп'янська, а також до Херсона, Миколаєва та Одеси напередодні.

"Я наголосив на важливості забезпечення єдності в Європейському Союзі в питанні підтримки переговорів про вступ України до ЄС та виділення 50 млрд євро допомоги на наступні роки" , – заявив Зеленський.

Під час розмови також ішлося про ситуацію в Чорному морі, функціонування Зернового коридору та зусилля, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства.