Зеленський не знизив вік мобілізації, бо хоче чіткішого плану від військових – ЗМІ

Агентство Bloomberg повідомляє, що президент Володимир Зеленський, попри тиск з боку військових, досі не підписав проголосований Радою у травні законопроєкт про зменшення граничного віку призову з 27 до 25 років, бо хоче побачити чіткіший план, повідомляє Українська правда.

"План призову більшої кількості чоловіків до армії лежить на столі президента Володимира Зеленського з червня. Лідер воєнного часу досі не піддавався тиску з боку військових і не підписав його.

Натомість минулого тижня Зеленський звернувся до свого уряду та вищого керівництва з проханням розробити більш комплексний пакет, який би краще відповідав потребам виснаженої війною нації, яка готується до бойових дій взимку. Він знову відклав схвалений українським парламентом проєкт зниження призовного віку під час війни для чоловіків, які не мають військового досвіду, з 27 до 25 років" , – йдеться в статті.

"Небажання Зеленського підписувати закон пов'язане з його наміром побачити чіткий план того, чого його військові прагнуть досягти за допомогою призову, як будуть розподілені новобранці і як розробити ротацію для тих, хто пробув на полі бою 21 місяць, кажуть люди, знайомі з питанням" , – відзначає Bloomberg.

Згідно з карткою законопроєкту на сайті Ради, його відправили на підпис президенту 5 червня.

Агентство наголошує, що така затримка непокоїть військових. За їхніми оцінками, які наводить Bloomberg, цей закон дасть офіцерам, які займаються призовною кампанією, доступ до додаткових 140 тисяч потенційних призовників.

Також агентство згадує заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в статті для The Economist, що нинішні правила призову містять прогалини, які дозволяють українцям "ухилятися від своїх обов'язків". Залужний у статті заявляв про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані.

Bloomberg наголошує, що українське військове керівництво отримало підтримку від союзників у питанні розширення призову. Зокрема, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у своїй статті для The Telegraph у жовтні закликав Київ залучати більше молодих людей до призову, щоб перемогти у війні, порівнюючи ці зусилля з тактикою Кремля.