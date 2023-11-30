Янукович дав вказівку стріляти по майданівцях вранці 20 лютого – прокурор

Слідство вважає, що колишній президент Віктор Янукович дав вказівку тогочасному міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку на застосування вогнепальної зброї відносно учасників Майдану близько 7 ранку 20 лютого 2014 року, перебуваючи у резиденції “Межигір’я”.﻿ Про це в розповів прокурор у “справах Майдану” Денис Іванов, повідомляє Укрінформ.

“Під час розслідування ми з’ясували, що 20 лютого 2014 року Янукович, перебуваючи у своїй резиденції “Межигір’я” у період з 6 год 52 хв до 7 год ранку мав контакт урядовим зв’язком із Захарченком. Слідство має підстави вважати, що саме під час цієї розмови, яка тривала приблизно 8 хвилин, Янукович дав вказівку Захарченку на застосування вогнепальної зброї підрозділами, які йому підпорядковані, у напрямку протестувальників у центральній частині Києва” , - сказав прокурор Іванов.

За даними слідства, після розмови з Януковичем колишній очільник МВС через урядовий зв’язок мав дві телефонні розмови з міністром внутрішніх справ Росії Володимиром Колокольцевим.

“А далі, як відомо, починаючи з 9 год. 16 хв до 17 год працівники спецпідрозділу “Беркут” внутрішніх військ табельною вогнепальною зброєю - автоматами Калашникова, пістолетами “Форт”, снайперськими гвинтівками “Драгунова” і рушницями “Форт-500”, спорядженими бойовими патронами, здійснили постріли у напрямку неозброєних учасників масових акцій протестів, які перебували в цей час в районі Майдану Незалежності і нижній частині вулиці Інститутської.

Подробиці цієї трагедії детально досліджувалися у Святошинському райсуді столиці, під час розгляду справи п’ятьох “беркутівців”. Їх обвинувачували у вбивстві 48 протестувальників” , - додав Іванов.

Він зауважив, що Янукович під час Революції гідності не підписував письмових наказів силовикам про застосування насильства, оскільки це не передбачено повноваженнями президента. Однак після зміни Конституції у 2010 році Янукович особисто призначав міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, голову СБУ Олександра Якименка і міністра оборони Павла Лебедєва, а тому керівники силових структур були близькими до нього і підзвітними йому.

“Як встановило слідство, в Адміністрації Президента на вулиці Банковій 18 лютого проходили численні оперативні наради, у тому числі за участю керівника СБУ Якименка, міністра внутрішніх справ Захарченка. Потім відповідні наради уже проводилися в МВС і СБУ, де підлеглим озвучили поставлені Януковичем задачі. Коло учасників доволі широке, не всі після Революції Гідності втекли з України і не всі відмовилися свідчити проти колишнього президента. Тому свідчень у нас достатньо” , - говорить прокурор.

За його словами, у період з 18 по 20 лютого, коли проводилися активні силові заходи з витіснення мітингувальників з центральної частини Києва, були численні телефонні з’єднання урядовим та телефонним зв’язком президента з очільниками правоохоронних органів.

“Ми зафіксували не менше 10 з’єднань Януковича з Якименком і Захарченком. З кожним з них. З міністром оборони Лебедєвим і командувачем внутрішніх військ Шуляком у ці дні було по 5 з’єднань” , - повідомив прокурор Іванов.

Янукович наказав стріляти по майданівцях близько 7 ранку 20 лютого - прокурор