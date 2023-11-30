ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт в Ізраїлі

Унаслідок стрілянини на автобусній зупинці в Єрусалимі кількість жертв зросла до трьох. При цьому поранення дістали шестеро осіб, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Водночас, бойовики ХАМАС взяли на себе відповідальність за ранковий теракт в Єрусалимі.

У своїй заяві терористичне угруповання віддає "належне" двом злочинцям, братам Мураду (38) та Ібрагіму (30) Немер зі східно-єрусалимського району Сур-Бахер, назвавши їх "мучениками джихаду".

Унаслідок нападу загинули троє ізраїльтян: 24-річна Лівія Дікман, 73-річний рабинський суддя з Ашдода Елімелех Вассерман і 60-річна Ханна Іферган. Двоє злочинців вийшли з автомобіля приблизно о 7:40 ранку і відкрили вогонь по людях на автобусній зупинці.

За словами поліцейських, двоє солдатів і озброєний громадянин, які перебували поблизу, відкрили вогонь у відповідь і вбили двох терористів.

У своїй заяві про відповідальність за теракт ХАМАС зазначає, що напад став відповіддю на війну Ізраїлю проти терористичного угруповання в Секторі Гази та вбивство двох дітей у Дженіні на Західному березі річки Йордан учора.