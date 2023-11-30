Франція збільшить постачання снарядів Україні наступного року

У Франції пообіцяли збільшити постачання боєприпасів Україні 2024 року та самохідних артилерійських установок Caesar. Про це заявили в українському Міноборони, повідомляє Ліга.net.

До Києва приїхав французький генерал з озброєнь Жан-Франсуа Док, який зустрівся із заступником міністра Дмитром Клименковим та Іваном Гаврилюком.

За словами Гаврилюка, відомство незабаром проплатить додаткову закупівлю САУ Caesar.

На зустрічі розглядалися можливості посилення оборонної співпраці та налагодження логістики між Україною та Францією.

Док заявив, що Франція розуміє українські потреби та збільшить постачання боєприпасів наступного року.