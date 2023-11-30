Зеленський обговорив з британським прем'єром пріоритетні потреби ЗСУ

Президент Володимир Зеленський під час розмови з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком поінформував його про пріоритетні потреби українських військових, повідомляє Європейська правда.

Він подякував Сунакові за оборонну та політичну підтримку Сполученого Королівства, що надається Україні в умовах повномасштабної російської агресії.

"Поінформував про пріоритетні потреби для підвищення оборонних спроможностей українських воїнів і посилення українського повітряного щита після візитів на лінію фронту на півдні та сході України" , – написав Зеленський.

Під час розмови також ішлося про подальшу макрофінансову підтримку України.

Окремо Зеленський і Сунак торкнулися питань євроатлантичної інтеграції України, відзначили важливість проведеної в жовтні зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті та обговорили подальші кроки з імплементації Української формули миру.