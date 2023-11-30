Удар росіян по Новогродівці Донецької області: кількість загиблих зросла
Рятувальники дістали тіло ще одного чоловіка з-під завалів житлового будинку у місті Новогродівка на Донеччині, куди влучила російська ракета, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило Міністерство внутрішніх справ.
"Новогродівка. Станом на 16:00 вже двоє загиблих: з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка.
Загиблим є 55-річний мешканець будинку".
Рятувальна операція триває. Під завалами може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.
Передісторія:
- Російські загарбники у ніч на 30 листопада вдарили шістьма ракетами по Покровську, Новогродівці та Мирнограду у Покровському районі Донецької області – постраждали щонайменше 10 людей, ще 5 людей шукають під завалами.
- Зранку повідомлялося, що у місті Новогродівка дістали тіло загиблого чоловіка.