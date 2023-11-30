Окупанти намагаються відтворити український надводний дрон "SeaBaby" – джерела
Російські загарбники намагаються відновити надводний безпілотник "SeaBaby", щоб застосувати проти України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили співрозмовники УП в спецслужбах.
За даними джерел УП, росіянам вдалося зібрати "умовно робочу" модель українського надводного безпілотника "SeaBaby" з решток кількох апаратів, знайдених на місці атак.
"Зараз апарат доставили в 388 морський розвідувальний пункт спеціального призначення Чорноморського флоту РФ.
Наразі проводиться його детальне вивчення та перепрограмування в лабораторних умовах. Окупанти сподіваються, що в подальшому зможуть використати його для атак проти українських військових.
Окупанти вкотре намагаються компенсувати відсутність власних технологій за рахунок українських та західних розробок".
Довідково: Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG", є власною технічною розробкою СБУ. Вони були названі "SeaBaby" ("Морський малюк").