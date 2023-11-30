ЦАХАЛ: ХАМАС передав Червоному Хресту ще двох полонених ізраїльтян

Бойовики ХАМАСу передали Червоному Хресту ще двох громадян Ізраїлю, яких утримували в полоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ЦАХАЛ та The Times of Israel.

"Деякий час тому представники Червоного Хреста передали двох звільнених ізраїльських заручників спецпризначенцям ЦАХАЛу і силам ISA, які прилягають до паркану безпеки на кордоні з Сектором Гази. Після цього вони вирушать на базу Хацерім" , - ідеться в повідомленні.

Їх упізнали як 21-річну Мію Шем і 40-річного Аміта Суссана.

תיעוד: מייה שם ועמית סוסנה הועברו לידי הצלב האדום @gal_sade pic.twitter.com/D74ioRiMeW— כאן חדשות (@kann_news) November 30, 2023

Водночас наголошують, що найближчими кількома годинами очікують на передачу Червоному Хресту ще кількох ізраїльських заручників.

Звільнення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.