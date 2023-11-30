Київ суттєво опустився в рейтингу найдорожчих міст світу

Столиця України місто Київ суттєво просіло у рейтингу найдорожчих міст світу, посівши 132 місце, що на 14 позицій нижче за показники довоєнного 2021 року, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у дослідженні EIU Worldwide Cost of Living.

Загалом рейтинг 2023 року охоплює 173 найбільших міст світу.

У всьому світі відзначалися тенденції набагато повільнішого зростання цін на комунальні послуги (рахунки за електроенергію та воду), ніж у 2022 році, коли світ переживав цінові шоки на енергоносії, спричинені вторгненням Росії в Україну. Ця категорія посіла останнє місце серед десяти категорій, які досліджувалися.

Натомість найшвидшими темпами у світі дорожчали продукти харчування.

Дослідження показало, що в середньому ціни зросли на 7,4% у порівнянні з минулим роком.

Очолили рейтинг найдорожчих міст світу Сінгапур і Цюрих (Швейцарія).

При цьому, Сінгапур вдев’яте за останні одинадцять років зберіг першу позицію найдорожчого міста світу, випередивши Нью-Йорк (США), який цього року опустився на третє місце.

Попри те, що три міста США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Сан-Франциско) входять до першої десятки, міста Північної Америки в середньому опустилися в нашому рейтингу вартості життя.

На Західну Європу припадає чотири з десятки найдорожчих міст через постійну інфляцію продуктів харчування та одягу разом із підвищенням курсу валют регіону.

Через санкції та послаблення курсу рубля, Москва та Санкт-Петербург зазнали найбільшого падіння в рейтингу.

"Ціни на продукти харчування в Росії продовжують стрімко зростати. У середньому вартість підвищилася на 7,4% у річному обчисленні в місцевій валюті на понад 200 товарів і послуг, які найчастіше використовуються. Це менше за рекордне зростання на 8,1%, що було зареєстроване минулого року, але зростання цін залишається значно вищим за тенденцію 2017-21 років" , — йдеться у дослідженні.

Київ посів 132 місце, перемістившись у рейтингу з 2021 року, коли воно посідало 118 місце. Але оскільки у 2022 році рейтинг Києва не досліджувався, у цьогорічному рейтингу відсутній розрахунок середньої інфляції.

А найдешевшим містом у рейтингу залишається Дамаск, навіть попри те, що ціновий кошик в країні зріс на 321% за рік у місцевій валюті (на тлі скасування державних субсидій і девальвації національної валюти, що збільшило витрати на імпорт).

Також, серед найдешевших міст світу опинилися Тегеран (Іран) та Триполі (Лівія).

Хоча рівень інфляції в Тегерані високий - майже 49%, ціни в Триполі за останній рік зросли трохи більше ніж на 5% за останній рік, але у всіх трьох містах особливо дешеві продукти харчування, а також інші побутові товари.

Загалом десятка найдорожчих міст 2023 року складається з двох мегаполісів Азії (Сінгапур і Гонконг), чотирьох міст Європи (Цюрих, Женева, Париж і Копенгаген), трьох міст США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Сан-Франциско) і Тель-Авіва в Ізраїлі.

Опитування було проведено перед початком війни Ізраїлю та ХАМАС, яка вплинула на обмінні курси в Ізраїлі та, можливо, ускладнила закупівлю деяких товарів у Тель-Авіві, що вплинуло на ціни.