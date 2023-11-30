Норвегія виділила понад 21 млн євро на продовольчу безпеку України

Норвегія оголосила про виділення 200 млн норвезьких крон (17 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі, включно з гуманітарною продовольчою програмою "Зерно з України", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба уряду Норвегії.

Ще 50 млн норвезьких крон (4,2 млн євро) буде передано до Фонду України Світового банку.

"Норвегія продовжуватиме підтримувати народ України. Водночас ми не випускаємо з уваги й інші кризи у світі. Програма Нансена - один із прикладів того, як нам вдається об'єднати ці зусилля" , - сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

При цьому наголошується, що ще 150 млн норвезьких крон (12,7 млн євро) буде виділено Всесвітній продовольчій програмі у відповідь на її заклик до надання надзвичайної допомоги Україні. Крім надання продовольчої допомоги поблизу лінії фронту, ці кошти будуть використані для розмінування сільськогосподарських земель, що дасть змогу фермерам якнайшвидше повернутися до виробництва продуктів харчування.

Допомога від Норвегії

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Пізніше Норвегія надала один мільярд крон (84 мільйони євро) норвезьким організаціям, які допомагають українцям.

Нещодавно українські прикордонники отримали від Норвегії мобільний комплекс радіаційного контролю. Його застосовують у зонах із високим рівнем загрози для перевірки радіаційної обстановки.