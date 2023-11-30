Генштаб: Росіяни безуспішно намагалися наступати на 6 напрямках

За добу, станом на вечір 30 листопада, на фронті відбулось 73 бойових зіткнення Росія завдала 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснила 34 обстріли з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

З початку доби російські окупанти атакували Україну 7 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких 5 знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де Силами оборони відбито 4 атаки.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку противника поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські оборонці відбили 9 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші захисники відбили 3 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби противника".