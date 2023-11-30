Росіяни завдали авіаудару по Торецьку, одна людина загинула
Росіяни ввечері 30 листопада здійснили авіаудар по Торецьку на Донеччині, одна людина загинула, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ДСНС, Донецька обласна прокуратура.
"Загинула одна особа. ДСНС та Нацполіція врятували з-під завалів 2 людей. Загалом постраждало 3 особи".
У пресслужбі повідомляють, що в результаті удару зруйнований приватний будинок. Рятувальні роботи завершені.
Доповнено: Водночас у Донецькій прокуратурі пишуть про трьох поранених та наводять деталі. З-під завалів зруйнованих приватних будинків дістали трьох сусідів: двох чоловіків віком 44 та 70 років та 87-річну жінку. Їх з контузіями та переломом доставили до медичного закладу.
"О 17:40 окупанти вдруге за день атакували м. Торецьк. За попередніми даними, ворог скинув на місто дві авіабомби КАБ-250. Засоби ураження поцілили по приватному сектору, де від травм, несумісних з життям, загинув 49-річний місцевий мешканець".