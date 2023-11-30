ЗМІ: США перенесли поставки Україні далекобійних керованих авіабомб

Україні доведеться почекати до наступного року, щоб отримати першу велику партію бомб дальнього радіусу дії з GPS-наведенням виробництва GLSDB компанії Boeing, які США адаптували для нанесення ударів на відстань майже 160 км, повідомляє Європейська правда.

Про це Reuters повідомили поінформовані джерела з Міністерства оборони Сполучених Штатів.

За словами неназваного представника Пентагону, передача цього озброєння очікується на початку 2024 року після його успішної перевірки.

За даними джерел, поставка GLSDB компанією Boeing відбудеться наприкінці грудня, після чого ще буде кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну.

Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні 2023 року, як повідомили Reuters у Пентагоні, постачання було перенесено на кінець року. Виробництво потребувало матеріалів, наданих урядом, тому його початок довелось відкласти.

GLSDB мають дозволить українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які вони зараз випускають з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), що постачаються США, і змусить Росію перемістити свою логістику ще далі від лінії фронту.

GLSDB керується за допомогою GPS, може долати електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов і також може бути використана проти бронетехніки.

Раніше повідомляли, що США ведуть переговори з Грецією продаж загалом 75 тисяч артилерійських снарядів зі складу збройних сил Греції в межах зусиль з поповнення українських боєприпасів.

Перед цим в Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на ОПК для нарощення виробництва снарядів для України.

Крім того, за словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ЄС не досягне своєї мети доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року.

Нагадаємо, на тлі занепокоєння, що Європейський Союз не виконає обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, Франція погодилась переглянути попередню вимогу закуповувати снаряди лише в Європі.