Міноборони: Україна в кілька разів збільшить випуск зброї та боєприпасів

Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міноборони у Telegram із посиланням на слова заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Згідно з повідомленням, головна увага приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони - від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК "Корал").

За словами Гаврилюка, в затвердженому бюджеті на 2024 рік на закупівлю ракет і боєприпасів передбачено близько 175 мільярдів гривень.

Нагадаємо:

На початку листопада "Укроборонпром" пообіцяв, що до кінця року виготовить на 60% більше зброї, ніж торік.