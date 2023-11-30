МЗС Литви закликало НАТО надати Україні всю необхідну зброю для перемоги

Литва закликала країни Північноатлантичного альянсу надати Україні всю необхідну зброю для досягнення перемоги над Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє прес-служба МЗС Литви.

"Україна щодня доводить, що вона може ефективно протистояти агресору, і нам необхідно посилити волю та дії Альянсу на підтримку України, яка бореться за безпеку всього євроатлантичного простору. Країни НАТО повинні надати Україні всю необхідну зброю для досягнення перемоги" , - заявив він.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає нашій країні не тільки озброєнням і військовою технікою, а й навчанням наших військових. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Вільнюс надає Україні різнобічну допомогу.

Так, 22 листопада Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги. Йдеться про 3 млн одиниць боєприпасів, системи дистанційного підриву та інше.

Крім цього, нещодавно Вільнюс здійснив поставку двох пускових установок для зенітного ракетного комплексу NASAMS.